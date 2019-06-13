Убита жена легендарного хоккейного вратаря Соколова. Подозреваемый – их сын

После произошедшего 18-летний юноша пытался свести счеты с жизнью. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

Трагедия произошла в коттеджном доме прославленного хоккейного вратаря Максима Соколова на территории посёлка Романовка Ленинградской области. По данным издания 47.ru,18-летний сын Соколова расправился со своей матерью на глазах у младшего брата.

Восстановить всю хронологию страшных событий пока не удается. Предварительно известно, что около 14 часов по московскому времени к соседям забежал младший сын Соколовых и, захлебываясь в истерике, сообщил, что его брат с ножом напал на их маму и теперь хочет убить его. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб обнаружили в доме тело женщины и истекающего кровью юношу: по всей видимости, он пытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали в больницу.

47-летнего Максима Соколова называют в числе самых ярких звезд отечественного хоккея. Он является чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе "Авангарда". Также вратарь завоевал серебро чемпионата мира 2002 года в составе сборной России. В декабре 2016 года Соколов был включен в клубную Галерею Славы СКА, а его свитер вывесили под куполом Ледового дворца. Его старший сын пошел по его стопам: Максим Соколов-младший сам является вратарём хоккейного клуба СКА-1946.