Россиянка может полностью облысеть после неудачного похода в салон красоты

Сейчас пострадавшая собирает документы, чтобы подать исковое заявление на парикмахера в суд.

Жительница подмосковного Краснознаменска не могла себе представить, что обычный поход к парикмахеру может обернуться серьёзными повреждениями — вместо модной причёски женщина получила химический ожог кожи головы, а теперь и вовсе может остаться лысой.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в одном из местных салонов красоты, куда Рената обратилась по совету знакомой. Согласно отзывам, мастер, которого рекомендовали женщине, специализировалась именно на сложных окрашиваниях. За этой услугой девушка и пошла в салон, готовая отдать за работу топ-стилиста около 5000 рублей.

По рассказам пострадавшей, сначала мастер Анастасия Г. нанесла на волосы женщины первый состав, с ним девушка просидела в салоне около двух часов. За это время стилист работала с другими клиентами: подстригла сначала одну посетительницу, затем мужчину.

После первой смывки Рената настояла на том, что образовавшуюся на прядях зелень "нужно вытравлять", а значит, нанести состав ещё раз. На этот раз специальное средство выдержали на волосах Ренаты 1,5 часа. Однако женщине это далось непросто: кожа головы была очень раздражена.

— Пекло жутко. Кусок на затылке, область висков пекло. Она мне говорила, что это просто реакция такая, как только перестанет печь — будем смывать. Реакция идёт — значит цвет выходит, — рассказала пострадавшая.

Когда мастер смывала состав, Рената заметила, как в раковине остаются пучки волос. Парикмахер тем временем продолжала процедуру "молча с каменным лицом", "будто у неё каждый день такие ситуации происходят".

— Я плачу, у меня был шок — а она молчит. После чего я начала вставать, зафиксировала все эти волосы, которые на полу валялись. Это были даже не волосы, а какие-то сопли, — вспоминает клиентка салона.

Увидев ужас на глазах клиентки, мастер начала успокаивать женщину. Сначала она предложила покрасить Ренату, несмотря на химический ожог, затем начала предлагать компенсацию в размере 10 тысяч рублей и синтетический парик за 3,5 тысячи. Но размер суммы пострадавшую не устроил. Рената оценила свой ущерб минимум в 100 тысяч рублей, поскольку теперь она может остаться лысой.

Несмотря на то что впоследствии родственники мастера угрожали ей по телефону и называли "вымогательницей", Рената решила добиться справедливости. На данный момент женщина собирает документы, она намерена обратиться в суд и подать обращение в Роспотребнадзор.

Тем временем коллеги подмосковного топ-стилиста отмечают, что на парикмахера не раз подавали в суд за некачественную работу. Они предполагают, что основной причиной некомпетентности является то, что женщина использует слишком высококонцентрированный состав и передерживает его на волосах клиенток.

Сама мастер Анастасия Г. от комментариев воздерживается.