Twitter удалила около пяти тысяч аккаунтов, связанных с Ираном

Социальная сеть "Твиттер" удалила 4779 учётных записей, предположительно, связанных с Ираном. Также были удалены записи из России, Венесуэлы и Испании.

Аккаунты будут добавлены в список подозреваемых в дезинформации, исходящей от правительств различных государств.

— Мы считаем, что люди и организации, имеющие преимущества институциональной власти и сознательно нарушающие условия нашего сервиса, не продвигают здоровые обсуждения, а, напротив, активно работают на то, чтобы их подрывать, — сказано в заявлении компании.

Как уточняется, четыре учётные записи из России были удалены по подозрению в связи с Агентством интернет-исследований, которое Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в президентские выборы в Соединённых Штатах.

Ранее Лайф сообщал, что Twitter заблокировала более десяти тысяч аккаунтов, которые автоматически публиковали сообщения с призывом не голосовать на американских выборах.