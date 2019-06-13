Шестиметровый удав "сбежал" из квартиры в Киеве

Как передают украинские СМИ, змеи из квартир в украинской столице сбегают довольно часто. Обычно беглецов быстро находят.

В Киеве из квартиры "сбежал" шестиметровый удав. Хозяйка экзотического питомца Ольга Дорошенко сообщила об этом в "Фейсбуке" и пообещала вознаграждение тем, кто найдёт беглеца. Любопытно: женщина отметила, что её питомец "маленький".

Как отмечает портал Vgorode, "одомашненные" змеи из киевских квартир "сбегают" довольно часто. Обычно рептилий быстро находят. Ранее украинскому СМИ стало известно о пропаже питона. Позже выяснилось, что рептилия залезла в посудомоечную машину, чтобы отдохнуть.

На днях Лайф сообщал, как москвичка нашла во дворе многоэтажки королевскую калифорнийскую змею. Возможно, рептилия тоже "сбежала" из чьей-то квартиры. Ведь в основном такие змеи обитают в Северной и Центральной Америке, а также в Мексике.