Oppo представила в России новый бренд доступных смартфонов — Realme

Этот бренд позиционируется как молодёжный: у его смартфонов броский дизайн, мощная начинка и компромиссные ценники. Первыми устройствами, которые будут доступны российским пользователям, стали модели Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.

Realme 3 Pro — самый мощный и функциональный. Модель оснащена 6,3-дюймовым экраном, восьмиядерным процессором Snapdragon 710, двойной основной (16+5 Мп) и 25-мегапиксельной фронтальной камерами. Также Realme 3 Pro получил аккумулятор высокой ёмкости (4045 мАч) с поддержкой одного из самых быстрых на рынке стандартов зарядки VOOC Flash Charge 3.0. Модель представлена в двух расцветках: "синий нитро" и "фиолетовая молния". Стоимость новинки составит 15 990 рублей за версию 4Гб+64Гб и 17 990 рублей за версию 6Гб+128Гб.

Realme 3 — аппарат попроще. У него 6,2-дюймовый экран, двойная основная камера на 13 и 2 Мп, фронтальная на 14 МП, процессор MediaTek Helio P70 и аккумулятор на 4230 мАч без быстрой зарядки. Стоимость Realme 3 составит 10 990 рублей (3Гб+32Гб) и 12 990 рублей за версию 4Гб+64Гб. Модель представлена в двух расцветках: "лазурный градиент" и "чёрный градиент".

Realme C2 — самый бюджетный смартфон в линейке. Он оснащён 6,1-дюймовым экраном, двойной основной камерой на 13 и 2 Мп, процессором MediaTek Helio P22 и ёмким аккумулятором на 4000 мАч. Смартфон представлен в двух цветах: "чёрный бриллиант" и "синий бриллиант".

Продажи смартфонов начнутся 17 июня. На Tmall до 24 июня Realme 3 pro и Realme 3 можно будет приобрести с внушительной скидкой 3000 рублей. При покупке С2 пользователи получат скидочный купон на 500 рублей.