США на год продлили санкции против белорусских властей

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против членов Правительства Белоруссии и ряда граждан страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— Действия и политика определённых членов Правительства Белоруссии и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Белоруссии, по-прежнему представляют собой необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов, — сказано в заявлении.

Напомним, односторонние санкции в отношении Белоруссии были введены летом 2006 года после выборов, которые в Вашингтоне посчитали недемократическими.