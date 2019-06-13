Учёные оценили масштабы ущерба экологии планеты от майнинга

За год добычи криптовалюты выделяются десятки миллионов тонн углекислого газа.

Майнинг криптовалют серьёзно вредит экологии. К такому выводу пришли учёные из Технического университета Мюнхена. Они установили, что выделяемый в процессе добычи криптовалюты углекислый газ равен по объёму углеродным выбросам небольшой страны. Об этом сообщило издание Zeit Online.

Выяснилось, что компьютеры для майнинга в год потребляли 45,8 триллиона ватт в час и производили практически до 23 миллионов тонн углекислоты. Такой углеродный след по объёму выбросов может оставить после себя, например, Иордания или Шри-Ланка.

Исследователи также обнаружили, что большая часть биткоинов создаётся в Исландии. Однако там — возобновляемая энергетика.

Между тем курс биткоина в конце мая превысил психологическую отметку в 9 тысяч долларов.