В Москве девушка пригласила бывшего на свидание и облила кислотой — видео

На днях она неожиданно предложила экс-возлюбленному встретиться. Пара была вместе всего месяц и рассталась ещё год назад.

В Москве девушка пригласила своего бывшего в кафе и облила кислотой. В результате мужчина был доставлен с ожогами 20% поверхности тела в НИИ Склифосовского, сообщает "Московский комсомолец".

Как уточняется, пара была вместе всего месяц и рассталась ещё год назад. Десятого июня девушка предложила экс-возлюбленному встретиться, и он согласился. Свидание проходило в кафе. Когда мужчина собрался уходить, его бывшая плеснула в него прозрачной жидкостью.

В результате у потерпевшего были диагностированы ожоги первой, второй и третьей степеней. Больше всего у мужчины пострадали руки. Остатки жидкости направлены на экспертизу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Девушку разыскивают правоохранители.

Ранее Лайф сообщал, что под Калугой женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов.