Названы самые богатые рэперы мира по версии Forbes

По версии издания, следующим миллиардером в истории хип-хопа после Jay-Z станет рэпер Diddy.

Американский хип-хоп-исполнитель Jay-Z , он же Шон Кори Картер, чьё состояние оценивается в один миллиард долларов, стал богатейшим рэпером мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного журналом Forbes.

Как ранее сообщало это же издание, Jay-Z стал первым в истории музыкальной индустрии рэпером-миллиардером. Так, к примеру, музыкант владеет долей в бренде шампанского Armand de Brignac в размере 310 миллионов долларов. Ещё 220 миллионов долларов составляет его инвестиционный портфель в несколько компаний, включая Uber.

На второй строчке рейтинга расположился рэпер и продюсер Dr. Dre. Несмотря на то что исполнитель объявил себя миллиардером пять лет назад после продажи Apple своей компании по производству наушников Beats by Dr. Dre, его состояние оценивается в 800 миллионов долларов.

Третью позицию занял рэпер Diddy, ранее известный как Puff Daddy и P. Diddy. Музыкант проделал большой путь от разносчика газет до одного из величайших в мире бизнесменов. Diddy опустился на строчку в рейтинге из-за проблем с некоторыми принадлежащими ему компаниями, однако Forbes предсказывает, что он станет следующим миллиардером в истории хип-хопа после Jay-Z. Стоимость его активов приблизительно составляет 800 миллионов долларов.

На четвёртом месте оказался бывший протеже Jay-Z Канье Уэст. Его "скромное" (по меркам данного рейтинга) состояние оценивается в 240 миллионов долларов. Появление Канье в этом списке в основном является заслугой его контракта с Adidas. В партнёрстве с немецким концерном рэпер разрабатывает свою именную линейку кроссовок Yeezy.

Замкнул пятёрку богатейших рэперов канадец Drake (Дрейк, Обри Джейк Грэм). Он является самым молодым участником рейтинга — ему всего 32 года. Но, несмотря на молодой возраст, он успел сколотить состояние, которое оценивается в 150 миллионов долларов, благодаря успешным гастролям и инвестициям.