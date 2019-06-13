На причастность к убийству жены хоккеиста проверяют обоих сыновей

Следователи проверяют младшего сына хоккейного вратаря Максима Соколова на причастность к убийству матери. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. При этом ранее СМИ сообщали, что подозреваемый — старший сын, который был госпитализирован с места трагедии.

По словам собеседника, характер травм старшего ребёнка говорит о том, что он не мог нанести их себе самостоятельно. Сейчас восемнадцатилетний молодой человек находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Следователи надеются, что юноша сможет пролить свет на произошедшее.

При этом, по версии младшего сына Соколова, его старший брат напал с ножом и зарезал мать, после чего пытался свести счёты с жизнью.

Напомним, тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова было найдено в коттеджном доме на территории посёлка Романовка Ленинградской области. По факту убийства женщины СК завёл уголовное дело. Также на месте происшествия с телесными повреждениями был обнаружен восемнадцатилетний сын убитой, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал фото с места трагедии.