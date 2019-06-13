Средней из сестёр Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Следственный комитет Российской Федерации предъявил Ангелине Хачатурян обвинение в окончательной редакции по делу об убийстве отца.

— При этом в обвинении следствие указало, что действия моей подзащитной были спровоцированы действиями потерпевшего (Михаила Хачатуряна, отца. — Прим. Лайфа), — цитирует ТАСС адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина.

Как ожидается, младшей и старшей сёстрам Хачатурян обвинения в окончательной редакции будут предъявлены 14 июня.

Ранее адвокат старшей из сестёр, Крестины, заявил, что защита настаивает на прекращении уголовного преследования в отношении девушки из-за её непричастности к убийству отца.

Напомним, летом 2018 года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария —расправились с родным отцом, по их словам, из-за его постоянных издевательств, проявлений жестокости и насилия. В частности, девушки рассказывали, что Михаил Хачатурян держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.

Недавно посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства.