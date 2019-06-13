Путин учредил новую медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Указ главы государства был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Новую награду получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ, "которые также внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне".

Медаль будет изготовлена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне будет изображён воин-победитель в форме времён Великой Отечественной войны, пишущий слово "Победа!" на стене здания Рейхстага.

Ранее сообщалось, что президент пригласит лидеров ШОС на празднование 75-летия Победы.