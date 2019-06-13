Крис Хемсворт вживался в образ толстого Тора с помощью самой грустной песни

По словам Хемсворта, настроиться на депрессивный лад ему помог кавер группы Nine Inch Nails на песню Джонни Кэша Hurt. По его словам, эта композиция — самая грустная в мире.

Австралийский актёр Крис Хемсворт в эфире Tonight Show исполнил песню, которая помогла ему войти в образ депрессивного Тора в последней части киносаги.

По словам Хемсворта, настроиться на нужный лад ему помогал кавер группы Nine Inch Nails на песню Джонни Кэша Hurt. По его словам, эта композиция — самая грустная в мире.

Актёр рассказал, что видео было снято в трейлере в перерыве между несколькими дублями и он не планировал показывать его публике.

— Я ужасный певец и гитарист, — признался актёр ведущему Джимми Фэллону.

Ранее Лайф писал, что Хемсворт объявил о перерыве в карьере, решив посвятить время семье.