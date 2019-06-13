Создатели сиквела фильма "Сияние" представили трейлер — видео

В фильме "Доктор Сон" зритель встретит взрослого Дэнни Торренса и узнает, как сложилась его жизнь после событий в отеле "Оверлук".

Кинокомпания Warner Bros. 13 июня опубликовала трейлер фильма "Доктор Сон", который является сиквелом картины "Сияние". Видео опубликовано в официальном аккаунте студии в "Ютубе".

Как известно, обе ленты сняты по одноимённым книгам американского писателя Стивена Кинга.

В фильме "Доктор Сон" зритель встретит взрослого Дэнни Торренса и узнает, как сложилась его жизнь после событий в отеле "Оверлук".

Ранее Лайф писал, что главная роль в новой картине с одобрения Кинга досталась шотландскому актёру Юэну Макгрегору. Режиссёром стал Майк Флэнеган, ранее снявший киноадаптацию романа Кинга "Игра Джералда" для Netflix.