Суд отменил решение об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Артёма Сарбашева.

Он подчеркнул, что, несмотря на отмену постановления, мера пресечения была сохранена до 24 июня. До этого времени пройдёт ещё одно заседание по ходатайству следствия об аресте Кулакова.

Напомним, о задержании Кулакова по подозрению в убийстве стало известно вечером 31 мая. Проверка на полиграфе указала на причастность экс-главы Раменского района Подмосковья к преступлению.