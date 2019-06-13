Музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание "Заслуженный артист РФ"

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Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

В общей сложности в особом указе отметили заслуги около 200 выдающихся представителей разных сфер.

Музыкант Вячеслав Бутусов удостоился почётного звания "Заслуженный артист Российской Федерации". Соответствующий указ президента Владимира Путина был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Присвоить почётные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артиста общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер", — отметили в документе.

В общей сложности в президентском указе отметили заслуги около 200 выдающихся представителей разных сфер.

Одним из обладателей ордена Почёта стал постпред РФ при ОБСЕ в Вене Александр Лукашевич, академик РАН Евгению Чазов, получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.

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