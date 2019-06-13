У впавшего в кому экс-ведущего MTV отказали почки

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Фото © Facebook / Damien Goldsmaer-Richardson

Подруга экс-ведущего телеканала MTV Михаила Рольника сообщила на своей странице в "Фейсбуке" о его состоянии.

Господи, давайте ещё раз: он живой. Что произошло, никто пока не знает, вероятно, отравление палёным алкоголем, у него отказали почки, — заявила она.

Напомним, бывшего ведущего MTV Михаила Рольника нашли на детской площадке без сознания. Анализ крови показал наличие 4,2 промилле алкоголя. Рольник находится в коме. Медики оценивают его состояние как критическое.

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