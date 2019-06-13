Хоккейный клуб СКА отреагировал на инцидент с убийством жены Соколова

Хоккейный клуб СКА опубликовал официальное заявление после трагического инцидента в семье вратаря Максима Соколова. Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере клуба.

Представители клуба напомнили, что сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь, — отметили в заявлении.

Ранее Лайф писал, что на причастность к убийству жены хоккеиста проверяют обоих сыновей.

Напомним, тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова обнаружили в коттеджном доме на территории посёлка Романовка Ленинградской области. По факту убийства женщины СК завёл уголовное дело. Также на месте происшествия с телесными повреждениями был обнаружен восемнадцатилетний сын убитой, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал фото с места трагедии.