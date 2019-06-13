Лайф публикует видео с места пожара в Измайловском кремле в Москве

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара в Измайловском кремле на востоке Москвы.

На кадрах видно, как пожарные продолжают бороться с возгоранием в одном из зданий. По сообщениям очевидцев, загорелось пятиэтажное кафе. Площадь пожара, по информации МЧС составила 50 кв. м.

По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожар был ликвидирован через час после первого сообщения.

Ранее Лайф сообщил о пожаре на территории Измайловского кремля в Москве.