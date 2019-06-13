Лайф публикует видео с места пожара в Измайловском кремле в Москве

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара в Измайловском кремле на востоке Москвы.
На кадрах видно, как пожарные продолжают бороться с возгоранием в одном из зданий. По сообщениям очевидцев, загорелось пятиэтажное кафе. Площадь пожара, по информации МЧС составила 50 кв. м.
По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожар был ликвидирован через час после первого сообщения.
Ранее Лайф сообщил о пожаре на территории Измайловского кремля в Москве.
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