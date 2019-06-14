В Подмосковье спасли собаку, застрявшую лапой в заборе

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Фото © VK / Орехово-Зуевское ТУ СиС ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели подмосковного Орехово-Зуевского территориального управления "Мособлпожспас" спасли собаку, которая лапкой застряла в прутьях забора. Об этом служба сообщила в соцсети "ВКонтакте".

Поступил тревожный звонок от работников Павлово-Посадского предприятия "Магнат" с просьбой спасти собаку, которая застряла лапой в заборе, своими силами достать её они не смогли, требуется помощь спасателей, — говорится в сообщении спасательной службы.

Дежурная смена спасателей, вооружившись специальным инструментом, в кратчайшее время освободила животное из ловушки. Как заявляет "Мособлпожспас", жизнь и здоровье "четвероногой бедняги" теперь в безопасности.

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