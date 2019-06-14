Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома покинет свой пост в конце июня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс после трёх лет работы покинет свой пост. Соответствующее заявление он сделал в "Твиттере".

При этом американский лидер понадеялся, что Сандерс выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора своего родного штата Арканзас.

— Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами и проделала невероятную работу! Надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса — из неё бы вышел потрясающий (губернатор). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу! — написал Трамп.

Как известно, ранее СМИ сообщали о намерении Сандерс и её заместителя покинуть свои посты.