Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома покинет свой пост в конце июня

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Фото © Zuma/TASS

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс после трёх лет работы покинет свой пост. Соответствующее заявление он сделал в "Твиттере".

При этом американский лидер понадеялся, что Сандерс выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора своего родного штата Арканзас.

Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами и проделала невероятную работу! Надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса — из неё бы вышел потрясающий (губернатор). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу! — написал Трамп.

Как известно, ранее СМИ сообщали о намерении Сандерс и её заместителя покинуть свои посты.

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