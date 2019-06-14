США не исключают новых атак на танкеры после нападения в Оманском заливе

США не исключают появления новых атак на танкеры после инцидента в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации главы государства.

Отмечается, что Вашингтон с союзниками уже начал обсуждать все варианты защиты международного судоходства в районе Персидского залива, которые могли бы исключить аналогичные случаи. Там также связали произошедшее с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

Напомним, сегодня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа на Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран.