ЦИК Украины: Зарегистрировано около 200 кандидатов в народные депутаты

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Фото © Facebook / Політична партія "Наші"

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 188 кандидатов в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в "Фейсбуке".

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе которые баллотируются в порядке самовыдвижения — 170, выдвинутых политическими партиями — 18, — говорится в сообщении.

Комиссия также зарегистрировала 43 официальных наблюдателя от международных организаций и иностранных государств.

Как уже писал Лайф, Украина не собирается открывать в РФ избирательные участки во время выборов в Верховную раду.

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