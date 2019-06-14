ЦИК Украины: Зарегистрировано около 200 кандидатов в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 188 кандидатов в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в "Фейсбуке".

— Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе которые баллотируются в порядке самовыдвижения — 170, выдвинутых политическими партиями — 18, — говорится в сообщении.

Комиссия также зарегистрировала 43 официальных наблюдателя от международных организаций и иностранных государств.

Как уже писал Лайф, Украина не собирается открывать в РФ избирательные участки во время выборов в Верховную раду.