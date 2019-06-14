В Измайловском кремле назвали причину пожара

Генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков не исключает, что возгорание пятиэтажного здания произошло из-за тополиного пуха. Об этом он сообщил РИА "Новости".

— Задымление в одном из офисов... Задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха. Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок. Ущерб несерьёзный, нас пожар этот не смущает, — пояснил Ушаков.

Напомним, пожар на территории Измайловского кремля, по данным МЧС РФ, охватил 50 кв. м, возгорание ликвидировали через час после первого сообщения. Пострадавших нет.