В Измайловском кремле назвали причину пожара

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Генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков не исключает, что возгорание пятиэтажного здания произошло из-за тополиного пуха. Об этом он сообщил РИА "Новости".

Задымление в одном из офисов... Задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха. Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок. Ущерб несерьёзный, нас пожар этот не смущает, — пояснил Ушаков.

Напомним, пожар на территории Измайловского кремля, по данным МЧС РФ, охватил 50 кв. м, возгорание ликвидировали через час после первого сообщения. Пострадавших нет.

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