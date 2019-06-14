Российского велогонщика Селедкова отстранили из-за провала допинг-теста

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Фото © Facebook / Ivan Seledkov

Сам спортсмен отреагировал на новость заявлением о своей невиновности и пообещал разобраться в ситуации.

Российский велогонщик Иван Селедков был дисквалифицирован из-за провала допинг-теста на метенолон. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Президент Федерации российского велосипедного спорта Вячеслав Екимов рассказал, что результаты теста стали известны уже после чемпионата по маутинбайку.

Объяснения гонщика мы выслушаем, но федерация всегда занимала непримиримую позицию в борьбе с допингом, так будет и впредь, — цитируют Екимова РИА "Новости".

Сам спортсмен отреагировал на новость заявлением о своей невиновности.

Меня отстранили от соревнований UCI в связи с положительной допинг-пробой, которую сдавал во время гонки 5 колец. Нашли следы метелонона, но я ничего запрещённого не употреблял, поэтому будем разбираться, — написал он в "Фейсбуке".

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