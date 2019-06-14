Российского велогонщика Селедкова отстранили из-за провала допинг-теста

Сам спортсмен отреагировал на новость заявлением о своей невиновности и пообещал разобраться в ситуации.

Российский велогонщик Иван Селедков был дисквалифицирован из-за провала допинг-теста на метенолон. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Президент Федерации российского велосипедного спорта Вячеслав Екимов рассказал, что результаты теста стали известны уже после чемпионата по маутинбайку.

— Объяснения гонщика мы выслушаем, но федерация всегда занимала непримиримую позицию в борьбе с допингом, так будет и впредь, — цитируют Екимова РИА "Новости".

Сам спортсмен отреагировал на новость заявлением о своей невиновности.

— Меня отстранили от соревнований UCI в связи с положительной допинг-пробой, которую сдавал во время гонки 5 колец. Нашли следы метелонона, но я ничего запрещённого не употреблял, поэтому будем разбираться, — написал он в "Фейсбуке".