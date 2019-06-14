Гройсман заявил о готовности стать премьером Украины после выборов в Раду

На голосование он идёт со своей партией, в которую вошла команда профессионалов "с чёткой повесткой дня".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "1+1" заявил, что готов возглавить кабинет министров Незалежной после выборов в Верховную раду.

— Я могу претендовать, и я готов для этого [вновь претендовать] на должность премьер-министра, — заявил Гройсман.

Как он признался, на голосование он идёт со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана", которая представляет собой команду профессионалов "с чёткой повесткой дня".

Ранее глава кабмина заявил, что в нужный момент он готов подставить плечо президенту страны Владимиру Зеленскому.