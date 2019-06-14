Тимошенко заявила, что Украина "догонит" Польшу через пять лет

Поводом для таких рассуждений стало заявление Всемирного банка об отставании Незалежной от своего соседа на 50 лет.

После смены правительства Украина сможет "догнать" Польшу по уровню ВВП на душу населения через пять лет. Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделала лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

— Если нам удастся... реализовать с новым президентом, парламентом, правительством, то через пять лет мы будем жить хотя бы так, как живёт Польша. Мы поставили такое задание, — заявила Тимошенко.

К таким выводам её сподвигло заявление Всемирного банка, который сообщил, что при нынешних темпах развития Украина сможет догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения лишь через 50 лет.

Тимошенко при этом подчеркнула, что если в стране не произойдут изменения, то Незалежная "отстанет на всю жизнь" от своего соседа.