Совбез ООН обсудил по просьбе США инцидент с танкерами в Оманском заливе

Совет Безопасности ООН не принял официального решения по делу об атаке на танкеры в Оманском заливе. Обсуждение инцидента прошло на закрытом заседании. Об этом сообщил журналистам председатель СБ ООН постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.

— Все (члены Совбеза. — Прим. Лайфа) хотят беспристрастного и объективного расследования, но никаких предложений, никаких решений совета о назначении какого-либо органа для проведения этого расследования не было, — пояснил он.

Аль-Отаиби добавил, что 13 июня произошедшее обсуждалось по просьбе США, отметив, что заинтересованные страны проведут собственные расследования.

Напомним, неизвестные атаковали два танкера — Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). По последним данным, на борту Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Все они были эвакуированы.