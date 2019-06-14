Президент Израиля понадеялся, что Путин приедет с визитом в январе 2020 года

Израильский лидер пригласил российского коллегу отметить 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в 2020 году.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что в 2020 году ждёт президента РФ Владимира Путина в еврейском государстве. Соответствующее заявление прозвучало 13 июня на торжественном вечере, приуроченном ко Дню России.

Мероприятие, организованное российским посольством, состоялось в израильском городе Герцлия.

— Я надеюсь, что вы сможете присоединиться к нам в январе следующего года для того, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, — цитирует обращение Ривлина к президенту РФ ТАСС.

Кроме того, он выразил намерение бороться с расизмом и ненавистью и назвал Путина "великим союзником в борьбе с антисемитизмом".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента РФ Владимира Путина и всех жителей страны с Днём России.