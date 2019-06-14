США направили в Оманский залив на помощь атакованным танкерам ракетный эсминец

США отправили в Оманский залив, в котором накануне произошла атака на танкеры, ракетный эсминец. Об этом сообщает Центральное командование Штатов.

— Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи, — говорится в сообщении.

В Центральном командовании Штатов отметили, что они не потерпят никакого вмешательства в действия корабля ВМС США Bainbridge, добавив, что на нём по-прежнему находится 21 моряк из атакованного танкера Kokuka Courageous.

Напомним, неизвестные атаковали два танкера — Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). По последним данным, на борту Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Все они были эвакуированы.