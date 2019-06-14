В МИД рассказали об увеличении количества российских туристов в Грузии

Количество российских путешественников в Грузии в 2019 году, судя по текущей статистике, превысит показатель 2018 года, составивший 1,5 миллиона человек. Такой информацией поделился статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Как уточняется, заявление прозвучало после очередного раунда переговоров со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.

Карасин подчеркнул, что Россия занимает лидирующее место в числе стран, откуда в Грузию присылают больше всего денежных переводов.

— За первые четыре месяца этого года денежные переводы из России в Грузию составили 129 миллионов долларов, — цитируют дипломата РИА "Новости".

Он также добавил, что в последнее время между творческими коллективами стран начали устанавливаться тесные контакты — так, Тбилисский драматический театр приехал в Москву для участия в Чеховском фестивале.