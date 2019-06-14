Новозеландский террорист не признал свою вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч, не признал своей вины в совершении преступлений. Об этом сообщает портал Stuff.

Отмечается, что с заявлением о непризнании его вины выступила защита Тарранта. Также удалось установить, что его здоровье полностью позволяет ему предстать перед судом. Добавим, что слушания по его делу начнутся в мае 2020 года.

Как ранее сообщал Лайф, 15 марта вооружённые люди ворвались в мечеть в новозеландском городе Крайстчерч и открыли стрельбу. Всё происходящее они транслировали в Интернете. Вскоре полиция задержала главного подозреваемого — 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта. В результате трагедии погибло 50 человек.