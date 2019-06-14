Порошенко предложил придерживаться его линии, чтобы не "воровать" газ у России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" заявил, что следование его курсу политики позволит Незалежной избежать вопроса о воровстве газа у России.

Он напомнил, что за два года Киев существенно сократил потребление российского газа, и если такая политика Порошенко будет продолжена, то Украина сможет полностью стать независимой от Москвы.

— И никто не будет ставить больше вопрос, что Украина ворует газ, — заявил Порошенко.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на действующих условиях. Также он подтвердил готовность "Газпрома" снизить цену для потребителей в Незалежной на четверть. При этом в "Нафтогазе" данное предложение назвали "абсурдным".