Врач рассказал, кому лучше исключить черешню из своего рациона

Ягода, по словам диетолога, оказывает благотворное влияние на иммунитет и избавляет от проблем с сердцем и сосудами.

Черешня содержит много полезных микроэлементов, однако она противопоказана людям, страдающим от непроходимости кишечника. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Согласно её словам, регулярное употребление черешни позволяет избавиться от проблем с сердцем и сосудами в связи с тем, что ягода обладает тонизирующим эффектом и оказывает благоприятное влияние на иммунитет.

— Черешня полезна тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этом продукте содержится большое количество пектинов, которые выводят из организма токсины, шлаки, излишки желчных кислот, радионуклиды и ненужные бактерии, — пояснила эксперт.

В состав ягоды входят витамины группы В, железо, фосфор, кальций и другие полезные составляющие. Помимо этого в черешне много антиоксидантов, способствующих замедлению процесса старения.

— Не стоит забывать, что в этой ягоде достаточное количество фруктозы, которая не способствует похудению. Для достижения большего эффекта лучше выбирать несладкие сорта черешни либо заменить её на вишню, — советует диетолог тем, кто решил сесть на диету.

Кроме того, черешня подходит в качестве продукта для разгрузочных дней: ягода позволяет сбросить до трёх килограммов за сутки. Однако здесь главное — не переусердствовать с питанием на одной этой ягоде, предупреждают врачи.

У черешни практически нет противопоказаний, но эксперт настоятельно не рекомендует употреблять ягоду людям, имеющим проблемы с непроходимостью кишечника.