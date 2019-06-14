Болтон: Избрание Зеленского создаёт новые возможности для сближения РФ и США

Избрание Владимира Зеленского на пост президента Незалежной создаёт новые условия для урегулирования ситуации в Донбассе, а значит — и для улучшения отношений между США и РФ. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В своём твиттере он написал, что к такому выводу его подтолкнула беседа с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

— Мы встретились ... чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, — отметил Болтон.

При этом он подчеркнул, что для изменения ситуации Россия должна "внести свой вклад" и активно участвовать в процессе.

Ранее в МИД РФ заявили, что обещания Украины, связанные с Донбассом, так и остались словами.