Мадуро отправил подарок лидеру Pink Floyd в благодарность за поддержку Венесуэлы

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Глава государства выразил свою признательность за донесение правды миру о ситуации в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил в подарок британскому рок-музыканту, лидеру группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу гитару в качестве благодарности за поддержку. Об этом он сообщил в эфире гостелевидения.

Он — мировая рок-знаменитость, с ним мы росли, слушая Pink Floyd. И его позиция — в понимании, солидарности и поддержке народа Венесуэлы на фоне империалистической североамериканской блокады, в поддержке мира и стабильности Венесуэлы. В знак благодарности я послал ему куатро (разновидность гитары. — Прим. Лайфа), — прокомментировал свой жест Мадуро.

Во время своего выступления лидер латиноамериканской страны показал видео, в котором он играет на подаренной музыканту гитаре, а затем расписывается на ней.

Спасибо вам за солидарность, спасибо за донесение правды миру. Спасибо большое, — поблагодарил президент Венесуэлы по-английски, выразив надежду, что Уотерс использует куатро в своих дальнейших записях.

Следующее видео, продемонстрированное Николасом Мадуро, показывает получающего подарок музыканта, который в ответном обращении благодарит главу государства и обещает сделать всё возможное для противостояния агрессии в отношении Венесуэлы.

Напомним, что на фоне обострения ситуации в Венесуэле лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс вступился за президента страны Николаса Мадуро, раскритиковав позицию США по данному вопросу.

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