В МИД РФ выразили надежду на скорое освобождение Вышинского

Российские дипломаты делают всё возможное для освобождения задержанного в Незалежной по обвинению в госизмене главы портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского. Соответствующее заявление сделал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, в настоящий момент задействованы все механизмы для освобождения журналиста.

— Мы надеемся на то, что журналист уже скоро выйдет на свободу. Будем прилагать для этого максимальные усилия, — цитируют Карасина РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в годовщину задержания журналиста у Посольства Украины в Москве провели акцию в его поддержку.

Напомним, руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а позднее — в незаконном обороте оружия. Вскоре журналист был помещён под стражу.