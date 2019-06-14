Саакашвили сравнил Украину с провинцией Нигерии

При этом он отметил, что у украинцев есть желание работать и самосовершенствоваться.

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинской радиостанции НВ сравнил Незалежную с нигерийской провинцией.

При этом он отметил, что у украинцев есть желание работать и самосовершенствоваться.

— Так почему страна должна выглядеть как субсахарная Африка? Вот в Нигерии я видел такую инфраструктуру. … Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса? — заявил Саакашвили.

Политик также рассказал, что имеет неприязнь ко всей системе МВД страны, а не лично к её руководителю Арсену Авакову.