В Киеве рассказали, при каких условиях жители Донбасса получат украинскую пенсию

Украинские пенсии получат только те жители Донбасса, которые перешли линию разграничения, заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

— Люди, которые переходят через линию разграничения, получают пенсию на территории Украины. Кто не пересекает её, то нужно разбираться, почему они этого не делают, — цитируют министра РИА "Новости".

При этом он отказался назвать размер предполагаемой пенсии для жителей Донбасса.

Ранее в Верховной раде оценили долг Пенсионного фонда Украины перед жителями Донбасса. По предварительным данным, он превышает 50 миллиардов гривен.

Также Лайф писал, что бывший президент Незалежной Пётр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует. Его слова прозвучали на фоне предложения представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы об отмене экономической блокады Донбасса.