Американский суд огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Суд американского штата Юта огласит приговор разработчику игр Олегу Тищенко 19 июня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что ранее оглашение приговора было запланировано на август. Это означает, что на данный момент он не признаёт свою вину в совершении преступления.

Гражданина РФ экстрадировали из Грузии в Штаты и предъявили обвинения по пяти пунктам, среди которых контрабанда, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. В Кремле ранее были обеспокоены провокациями в адрес россиянина.