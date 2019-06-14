Экс-депутат Рады: Из-за блокады Крыма Херсонской области грозит катастрофа

Алексей Журавко обеспокоен положением приграничных к Крыму сёл, которые вынуждены жить по колено в воде.

Херсонская область Украины находится в бедственном положении: ей грозят эпидемии и экологическая катастрофа в связи с объявленной властями страны водной блокадой Крыма. Об этом написал экс-депутат Верховной рады Незалежной Алексей Журавко на своей странице во "ВКонтакте".

Он продемонстрировал видео, на котором видно, как улицы Херсонской области затапливает водой, выходящей из заблокированного Северо-Крымского канала, подчеркнув, что за пять лет блокады насосы, обеспечивавшие работу канала, превратились в металлолом, а деньги на их ремонт выделять не собираются.

Журавко отметил, что канал предназначался для развития с его помощью сельского хозяйства, а теперь из-за него району грозит экологическая катастрофа.

— Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды, — сообщил экс-депутат.

Политик констатировал, что если ситуация не изменится, то местным сёлам будут грозить эпидемии различных заболеваний, поэтому единственным шагом, который можно предпринять для нормализации положения, должно стать открытие Северо-Крымского канала, восстановление работы насосов и дренажной системы.