В МИД РФ сообщили о росте поставок товаров из Грузии

В первом квартале 2019 года количество поставок из Грузии увеличилось на 42% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
Дипломат добавил, что доля РФ во внешней торговле Грузии увеличилась до 11,6%.
Среди основных товаров грузинского экспорта он отметил воду, вина, ферросплавы, центрифуги и медикаменты. В числе российских товаров, отправляющихся в Грузию, назвал нефтяное сырьё, пшеницу, уголь, газ и продукты.
— Россия покупает две трети производимого в Грузии вина, что для республики чрезвычайно важно. И для наших потребителей, естественно, тоже, — цитирует Карасина РИА "Новости".
Ранее Карасин также заявил, что, по данным внешнеполитического ведомства, количество российских путешественников в Грузии в 2019 году превысит прошлогодний показатель, составивший 1,5 миллиона человек.
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