В МИД РФ сообщили о росте поставок товаров из Грузии

Основными товарами грузинского экспорта являются вода, вина, ферросплавы, центрифуги и медикаменты. Из России в Грузию едут нефтяное сырьё, пшеница, уголь, газ и продукты.

В первом квартале 2019 года количество поставок из Грузии увеличилось на 42% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

Дипломат добавил, что доля РФ во внешней торговле Грузии увеличилась до 11,6%.

Среди основных товаров грузинского экспорта он отметил воду, вина, ферросплавы, центрифуги и медикаменты. В числе российских товаров, отправляющихся в Грузию, назвал нефтяное сырьё, пшеницу, уголь, газ и продукты.

— Россия покупает две трети производимого в Грузии вина, что для республики чрезвычайно важно. И для наших потребителей, естественно, тоже, — цитирует Карасина РИА "Новости".

Ранее Карасин также заявил, что, по данным внешнеполитического ведомства, количество российских путешественников в Грузии в 2019 году превысит прошлогодний показатель, составивший 1,5 миллиона человек.