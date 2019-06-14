Студент погиб во время военно-полевых сборов в Якутии

106

Фото © Интерпресс / ТАСС / Роман Пименов

В Якутии во время утренней зарядки на военно-полевых сборах погиб 16-летний студент. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Инцидент произошёл в Мирнинском районе региона. Отмечается, что погибший почувствовал недомогание во время выполнения физических упражнений. Позже ему вызвали скорую. Уже в больнице студент Мирнинского регионального технического колледжа скончался.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×