Россиянам запретят держать дома акул, крокодилов, гепардов и моржей

Список запрещённых существ составляется из расчёта грозящей животному опасности, а также угрозы, исходящей от него.

Правительство пополнило несколькими десятками видов список запрещённых диких животных, регламентирующий перечень существ, которых не позволяется держать дома. Соответствующий проект постановления оказался в распоряжении РИА "Новости".

В список внесли волков, лисиц, диких быков и овцебыков, антилоп, крокодилов, акул, тарантулов, многих обезьян и коралловых полипов.

Также в рамках закона планируется расширить перечень питонами длиннее четырёх метров, варанами, каймановыми черепахами длиной более 30 сантиметров, электрическими скатами, угрями, муренами, собаками динго, гиенами, росомахами и пандами, капуцинами, птицами киви, фламинго, пингвинами, соколами и филинами.

Включение в список запрещённых к содержанию в домашних условиях животных готовилось из расчёта предполагаемой опасности существ и вреда, который они могут получить в подобной обстановке.

Изначально актив проекта, предусматривающего дополнение к закону "Об ответственном отношении к животным", планировалось составить из таких запрещённых к содержанию дома животных, как кобры, гадюки, скорпионы, ряд пауков, тюлени, моржи и китообразные животные, медведи, леопарды и пантеры, гепарды, рыси, пумы и сервалы, жирафы, бегемоты и американские дикобразы, страусы, пеликаны, журавли и дрофы.