Студентов московского вуза выгнали из общежития из-за рождения ребёнка

Молодожёны признались, что о запрете на проживание с детьми узнали лишь после рождения малыша.

Студентов МГСУ не пустили в общежитие, куда они приехали со своим новорождённым ребёнком. Об инциденте сообщает телеканал НТВ.

Мать ребёнка Алёна Румянцева рассказала, что комендант и охранники не разрешили ей подняться с новорождённым, заявив, что он — "посторонний человек, его нельзя".

— Если бы нам сказали, что с ребёнком нельзя, заранее предупредили, мы бы нашли жильё заранее, — добавила она.

Молодожёны признались, что о запрете на проживание с детьми узнали лишь после рождения малыша: по их словам, никто в общежитии не отреагировал на беременность Алёны и подготовку супругов к рождению первенца. В связи с этим они не предполагали, что могут остаться на улице вместе с младенцем.

В МГСУ на инцидент отреагировали заявлением, что Румянцевы знали о существующих правилах и якобы обещали съехать ещё в мае.