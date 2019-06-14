Глава МИД Ирана назвал безосновательными обвинения США в атаке на танкеры

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своём твиттере назвал обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе безосновательными.

That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 14 июня 2019 г.

— То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана — без каких-либо фактических или косвенных доказательств, — лишь делает очевидным, что Группа Б переходит к плану Б — саботировать дипломатию, включая [ту, которую проводит премьер-министр Японии] Синдзо Абэ, и скрыть экономический терроризм против Ирана, — написал Зариф.

Под "Группой Б" глава иранского МИД имеет в виду советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и наследного принца ОАЭ Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна.

Напомним, сегодня в Оманском заливе были атакованы два танкера: Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа на Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран.