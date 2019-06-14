Украинский министр рассказал, почему жители страны бедно живут

Любопытно, но политик увидел и свои ошибки, которые привели к подобной ситуации.

Жители Украины живут бедно из-за социально-экономической системы страны на протяжении последних 25 лет. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

— В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет, — заявил Рева.

Он также подчеркнул, что множество стран-соседей за этот же период времени достигли гораздо большего, нежели Незалежная. Любопытно, но политик увидел и свои ошибки, которые привели к подобной ситуации.