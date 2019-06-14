Названа средняя цена выпускного платья по Москве

Продавцы подчёркивают, что стоимость на наряды может начинаться от 9 тысяч и заканчиваться 70 тысячами рублей.

Средняя цена выпускного платья в Москве составляет 20 тысяч рублей. Подобная стоимость выводится, исходя из опроса продавцов специализированных магазинов столицы, сообщает РИА "Новости".

По большей части цена варьируется достаточно широко в зависимости от ассортимента заведения.

— Цена, по большому счету, идёт от 7 тысяч, это примерная, средняя. А это платье, которое уже более нарядное, до порядка 40 тысяч, — пояснили продавцы-консультанты.

В другом магазине рассказали о разбросе цен от 9 до 70 тысяч, добавив, что свои предпочтения школьницы отдают платьям пастельных оттенков, а касаемо длины популярны как короткие наряды, так и длинные, однако в основном, по словам работника, берут последние.

— Нормальное платье стоит 25–30 тысяч. В основном все хотят более пышные платья, что-то такое "принцессочное". Если уж идут на красивое платье, то на что-то более помпезное, — поделилась сотрудница.

Также в одном из магазинов отметили, что самый популярный фасон выпускных платьев — длина чуть ниже колена, с маленьким рукавчиком, либо наряды в пол с открытой спиной и руками.