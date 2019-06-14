Пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев

В этой же бригаде зачастую наблюдаются случаи дезертирства и невозвращения из отпусков.

Пьяный солдат ВСУ расстрелял своих сослуживцев после ссоры. Об этом журналистам рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Вечером 12 июня в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата по своим товарищам, — заявил Филипоненко.

В результате ЧП двое военнослужащих пострадали. Как подчеркнул Филипоненко, именно в этой бригаде зачастую наблюдаются случаи дезертирства и невозвращения из отпусков.

Отметим, что это не первый скандал, участниками которого становятся пьяные бойцы ВСУ. Ранее украинский солдат в нетрезвом состоянии предпринял попытку дезертировать, однако погиб после того, как подорвался на мине, а 11 июня выпившие солдаты ВСУ въехали в стену жилого дома на БМП.