Звезда сериала "Кухня" решила развестись с мужем

В своём посте Кузьмина намекнула, что кризис в её семье зрел давно. Поблагодарив супруга за жизнь и за их общего сына, она пожелала ему счастья.

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина сообщила о намерении развестись с супругом, в браке с которым прожила 14 лет. Соответствующее заявление актриса опубликовала в своём инстаграме.

В своём посте Кузьмина намекнула, что проблемы в её семье зрели давно. Поблагодарив супруга за жизнь и за их общего сына, она пожелала ему счастья.

— Пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас, — написала она.

Кроме того, она посоветовала своим подписчикам делиться со своими любимыми тем, что их беспокоит, и чаще говорить о своих чувствах, чтобы избежать недопонимания.

Призвав не быть эгоистичными, она также напомнила, что не стоит "растворяться в другом".

— Помните, кто вы и что хотите от жизни. Любовь возможна только между двумя сформировавшимися личностями, — добавила Кузьмина.