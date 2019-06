Звезда сериала "Кухня" решила развестись с мужем

View this post on Instagram

Ну, что же... Кажется, настало время взглянуть правде в глаза и серьезно поговорить... ⠀ Мы с мужем прожили вместе 14 лет. Мне было 17, когда мы познакомились, а ему 20. Учились вместе в институте, вместе вошли во взрослую жизнь. Тогда мы ещё не знали, что ждёт нас впереди, просто были рядом и старались поддерживать друг друга. За это время с каждым из нас произошли какие-то перемены. Жизнь не стоит на месте, меняется все вокруг и вместе с этим - меняемся мы. Наверное, в этих изменениях и есть смысл жизни. Но счастливые отношения возможны только тогда, когда эти перемены вы проживаете вместе, помогая друг другу и радуясь успехам и достижениям каждого... ⠀ А еще я поняла, что очень важно говорить. Мы привыкли, что вторая половина и так знает о наших чувствах, но, как оказалось, далеко не всегда. Что-то не так, но оба промолчали, каждый решил проблему внутри себя. За семейную жизнь это происходит неоднократно, и чем дольше, тем последствия хуже. Ты обижаешься, злишься, раздражаешься, но продолжаешь сохранять «покерфейс» во благо семьи. И раскрутить этот клубок непонимания обратно практически нет шансов! Поэтому если что-то не так - не молчите, делитесь сомнениями со своим любимым человеком... ⠀ Мне кажется, что любовь - это когда вам хочется, чтобы близкий человек был счастлив, и вы думаете об этом в первую очередь. А если вы больше думаете о себе и своих переживаниях - значит ваше Эго слишком много возомнило о себе. При таком раскладе найти место любви очень сложно. Эгоизм и любовь - вещи сложно сочетаемые. Но не забывайте о себе, не растворяйтесь в другом. Помните кто вы и что хотите от жизни. Любовь возможна только между двумя сформировавшимися личностями... ⠀ Я благодарна тебе за все. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь - это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья! ⠀ P.S. Никогда ничего не требуйте от другого человека, если человек не оправдал ваши ожидания, в этом нет его вины. Ведь это ваши ожидания.